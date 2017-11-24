Фигурирующий в деле Захарченко генерал заявил, что не уезжал из России

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Фигурирующий в деле полковника МВД Дмитрия Захарченко генерал полиции Алексей Лаушкин заявил РИА Новости, что не уезжал из России, но не стал опровергать сведения о получении им госзащиты.

"Все, что пишут (про меня) — это бред сумасшедшего. Я не хочу ничего опровергать или подтверждать. … Никуда я не уезжал, ни в Германию, ни в Грузию. … Есть следствие, если я в чем-то виноват – разберутся", — заявил генерал в телефонном разговоре.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что Лаушкин, опасаясь уголовного преследования, уехал из России, но через определенное время вернулся и был взят под государственную защиту в рамках дела о подкупе Захарченко владельцем сети элитных ресторанов "Ля Маре" Меди Дуссом. Обвинение по этому эпизоду предъявлено пока лишь полковнику ФСБ Дмитрию Сенину, который скрылся от следствия и объявлен в розыск.

В своих свидетельских показаниях, с которыми ознакомилось РИА Новости, Лаушкин рассказал следствию, что взял у Дусса 800 тысяч долларов и передал их полковнику Сенину. Деньги, по его словам, должны были дойти до Захарченко.

По данным источника РИА Новости, в материалах дела Захарченко, имеющего гриф "секретно", есть постановление Московского гарнизонного военного суда от 18 декабря 2014 года, задним числом, с 1 января 2013 года, давшее ФСБ санкцию прослушивать Лаушкина и вести в отношении него и Захарченко оперативно-розыскные мероприятия.