МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российское авторское общество (РАО) отказалось принять в счет погашения ущерба на 294 миллиона рублей замок и квартиру бывшего главы РАО Сергея Федотова, отбывающего срок в колонии за мошенничество, определение по обеспечительным мерам — аресте имущества — вынесено Пресненским судом, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор РАО Максим Дмитриев.
Он выразил уверенность в том, что РАО не должно заниматься продажей "каких-то объектов недвижимости".
"Хозяин оценивает замок в 150 миллионов, а ему красная цена, допустим, 70 миллионов. Это образные цифры. И как я буду отчитываться перед авторами о сделке, эффективна она или нет? Продай объекты и внеси деньги на счет — вот это и есть погашение. Главный результат для нас пока — вынесенное определение касательно ареста имущества", — добавил Дмитриев
В августе 2016 года для выхода из кризиса авторы собрали внеочередную конференцию, на которой был избран новый гендиректор РАО Максим Дмитриев, часть авторов не признали конференцию легитимной. Российское авторское общество — некоммерческая общероссийская общественная организация, управляющая имущественными правами авторов.
Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru в 11.00 мск.