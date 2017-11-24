МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российское авторское общество (РАО) отказалось принять в счет погашения ущерба на 294 миллиона рублей замок и квартиру бывшего главы РАО Сергея Федотова, отбывающего срок в колонии за мошенничество, определение по обеспечительным мерам — аресте имущества — вынесено Пресненским судом, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор РАО Максим Дмитриев.

"В Пресненском суде слушается дело по этому иску, первое заседание было в ноябре. Уже вынесено определение по обеспечительным мерам, об аресте имущества на сумму 294 миллиона рублей. Бывшая врио гендиректора РАО Вера Владимировна Федотова, мать Сергея Сергеевича, перечислила в РАО до суда в качестве возмещения ущерба лишь 18,5 миллиона рублей. Нам поступало предложение от Федотова в счет погашения ущерба взять квартиру и замок. Мы отказались", — рассказал Дмитриев.

Он выразил уверенность в том, что РАО не должно заниматься продажей "каких-то объектов недвижимости".

"Хозяин оценивает замок в 150 миллионов, а ему красная цена, допустим, 70 миллионов. Это образные цифры. И как я буду отчитываться перед авторами о сделке, эффективна она или нет? Продай объекты и внеси деньги на счет — вот это и есть погашение. Главный результат для нас пока — вынесенное определение касательно ареста имущества", — добавил Дмитриев

В июне 2016 года в офисе РАО в Москве в доме тогдашнего руководителя организации Сергея Федотова прошли обыски. Федотов был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Как сообщало следствие, нанесенный организации ущерб составил около 297 миллионов рублей. Федотов приговорили к полутора годам колонии общего режима.

В августе 2016 года для выхода из кризиса авторы собрали внеочередную конференцию, на которой был избран новый гендиректор РАО Максим Дмитриев, часть авторов не признали конференцию легитимной. Российское авторское общество — некоммерческая общероссийская общественная организация, управляющая имущественными правами авторов.

Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru в 11.00 мск.