На Сахалине проверяют информацию о смерти ребенка из-за халатности врачей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Прокуратура Сахалинской области проводит проверку сообщения о смерти девочки в результате халатности врачей, говорится на сайте ведомства.

"Прокуратурой Сахалинской области проводится проверка информации СМИ о смерти ребенка в Областной детской больнице. В ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение работниками учреждения здравоохранения законодательства при оказании медицинской помощи несовершеннолетней", — говорится в релизе.

Кроме того, обращение мамы девочки, поступившее в прокуратуру, направлено в Следственное управление Следственного комитета России по Сахалинской области.

В свою очередь пресс-служба СУ СК сообщает, что ведомство организовало доследственную проверку по сообщению в СМИ.

"Учитывая, что усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности, следственным отделом по Южно-Сахалинску СУ СК по Сахалинской области по данному факту организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что назначено проведение комиссионной судебно-медицинской экспертизы.