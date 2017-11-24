На Сахалине проверяют информацию о смерти ребенка из-за халатности врачей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Прокуратура Сахалинской области проводит проверку сообщения о смерти девочки в результате халатности врачей, говорится на сайте ведомства.
Кроме того, обращение мамы девочки, поступившее в прокуратуру, направлено в Следственное управление Следственного комитета России по Сахалинской области.
В свою очередь пресс-служба СУ СК сообщает, что ведомство организовало доследственную проверку по сообщению в СМИ.
"Учитывая, что усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности, следственным отделом по Южно-Сахалинску СУ СК по Сахалинской области по данному факту организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что назначено проведение комиссионной судебно-медицинской экспертизы.