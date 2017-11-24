В Башкирии проверяют отказ врачей госпитализировать женщину после ДТП

УФА, 24 ноя — РИА Новости. Следователи Башкирии организовали проверку по сообщению в СМИ об отказе врачей госпитализировать после аварии женщину, которая скончалась по дороге в другую больницу, сообщает региональный следком.

Ранее в минздраве региона РИА Новости сообщали, что специалисты ведомства выясняют обстоятельства инцидента в Белокатайском районе республики по сообщению местных СМИ о гибели женщины, которую врачи после аварии отказались госпитализировать и отправили в другую больницу, по дороге она умерла.

"В ходе мониторинга средств массовой информации установлено, 25-летняя местная жительница получила тяжелые травмы, возвращаясь из районного центра села Новобелокатай в село Ургала Белокатайского района на попутном автотранспорте, который попал в ДТП. На автомобиле скорой помощи она была доставлена в районную больницу, где по обращению родственников ее отказались принимать и направили в больницу в село Месягутово Дуванского района. По пути в больницу 25-летняя местная жительница скончалась", — говорится в сообщении республиканского СК РФ.

Сообщается, что "по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан организована доследственная проверка".

"В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям медицинских работников. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", — отмечает ведомство.