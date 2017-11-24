В Дагестане возбудили уголовное дело после перестрелки с двумя погибшими

МАХАЧКАЛА, 24 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после перестрелки с двумя погибшими в Магарамкентском районе Дагестана, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК по Республике Егор Балашов.
"Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту убийства двух или более лиц, покушение на убийство двух или более лиц и незаконному обороту оружия. Совместно с оперативными службами устанавливаются другие возможные участники данного конфликта, а также свидетели", — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что следствием рассматривается несколько версий случившегося, в том числе связь с финансовыми обязательствами между конфликтующими сторонами.