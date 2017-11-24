В Дагестане возбудили уголовное дело после перестрелки с двумя погибшими

МАХАЧКАЛА, 24 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после перестрелки с двумя погибшими в Магарамкентском районе Дагестана, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК по Республике Егор Балашов.

По данным следствия, в четверг в 14.30 мск на территории щебеночного завода, расположенного на окраине села Азадоглы Магарамкентского района между двумя группами мужчин не менее 10 человек произошел конфликт, который перенос в драку с применением огнестрельного оружия. В ходе перестрелки двое скончались, еще двое с ранениями были госпитализированы.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту убийства двух или более лиц, покушение на убийство двух или более лиц и незаконному обороту оружия. Совместно с оперативными службами устанавливаются другие возможные участники данного конфликта, а также свидетели", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что следствием рассматривается несколько версий случившегося, в том числе связь с финансовыми обязательствами между конфликтующими сторонами.