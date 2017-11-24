СК начал проверку по факту пожара под Ростовом, где погибли три человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи организовали проверку по факту гибели трех человек на пожаре в частном доме в Тарасовском районе Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель СУ СК России по региону.

По данным областного МЧС, пожар произошел в четверг вечером около 18.00 мск на улице Правобережная, 182 в хуторе Нижнемитякин. Спустя примерно 40 минут пожар был ликвидирован. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

На месте пожара обнаружено трое погибших, личности и пол, которых устанавливаются. "По факту гибели людей на пожаре организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — сказал представитель следствия.

Причину пожара предстоит установить дознавателям государственного пожарного надзора и экспертам испытательной пожарной лаборатории.