СК начал проверку по факту пожара под Ростовом, где погибли три человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи организовали проверку по факту гибели трех человек на пожаре в частном доме в Тарасовском районе Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель СУ СК России по региону.
На месте пожара обнаружено трое погибших, личности и пол, которых устанавливаются. "По факту гибели людей на пожаре организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — сказал представитель следствия.
Причину пожара предстоит установить дознавателям государственного пожарного надзора и экспертам испытательной пожарной лаборатории.