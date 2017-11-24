В Хабаровске двое мужчин избили 88-летнюю пенсионерку

ХАБАРОВСК, 24 ноя — РИА Новости. Хабаровские полицейские в течение нескольких часов установили и задержали двух мужчин, которые подозреваются в ночном ограблении 88-летней женщины — ее избили и отобрали 55 тысяч рублей, сообщает УМВД России по Хабаровскому краю.
"Сотрудники УМВД России по городу Хабаровску в течение нескольких часов задержали двоих местных жителей, подозреваемых в нападении на хабаровчанку. При личном досмотре у них изъяли все похищенные деньги. Возбуждено уголовное дело по статье "грабеж", — говорится в сообщении.
Задержанные помещены в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании им меры пресечения.
"Пострадавшую женщину осмотрели врачи, у нее диагностировали множественные ушибы лица и тела. Ей оказана помощь, жизни пенсионерки ничего не угрожает", — уточняет УМВД.