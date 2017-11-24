В Якутии девушка-инвалид умерла во время медобследования

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Следователи в Якутии возбудили уголовное дело по факту гибели в одной из частных клиник города Нерюнгри девушки-инвалида, проходившей в ней обследование из-за болей в животе, сообщила старший помощник руководителя СУСК РФ по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.

"Следственным отделом по город Нерюнгри СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части второй 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) по факту смерти в одной из частных клиник города Нерюнгри 23-летней девушки-инвалида", — сказала она.

Дворецкая отметила, что девушка, страдавшая детским церебральным параличом, обратилась в клинику с жалобами на боли в области кишечника. По словам представителя следствия, при подготовке к исследованию ей в качестве наркоза был внутривенно введен препарат, но во время проведения обследования 23 ноября около девяти часов утра пациентка скончалась.

В настоящее время следователь регионального СК по делу назначил ряд экспертиз. Проводятся допросы медицинских работников, потерпевших, изымается медицинская документация. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и виновные лица.