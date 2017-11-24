В Якутии девушка-инвалид умерла во время медобследования

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Следователи в Якутии возбудили уголовное дело по факту гибели в одной из частных клиник города Нерюнгри девушки-инвалида, проходившей в ней обследование из-за болей в животе, сообщила старший помощник руководителя СУСК РФ по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.
Дворецкая отметила, что девушка, страдавшая детским церебральным параличом, обратилась в клинику с жалобами на боли в области кишечника. По словам представителя следствия, при подготовке к исследованию ей в качестве наркоза был внутривенно введен препарат, но во время проведения обследования 23 ноября около девяти часов утра пациентка скончалась.
В настоящее время следователь регионального СК по делу назначил ряд экспертиз. Проводятся допросы медицинских работников, потерпевших, изымается медицинская документация. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и виновные лица.