На Камчатке из-за циклона отменили авиарейсы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 ноя – РИА Новости. Полёты авиации по местным маршрутам отменены на Камчатке из-за циклона, сообщили РИА Новости в диспетчерской международного аэропорта "Петропавловск-Камчатский".

"Аэропорт работает в штатном режиме, но из-за неблагоприятных погодных условий отменены рейсы местной авиации в села Тигиль, Тиличики и посёлок Палану, расположенные на севере полуострова. Межрегиональные рейсы выполняются по расписанию", — сказал диспетчер аэропорт.

Мощный циклон обрушился на юг полуострова в ночь с четверга на пятницу. По данным краевого главка МЧС, под влиянием атмосферного вихря в настоящее время находятся Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, Елизовский, Соболевский и Алеутский районы.

"В этих районах идёт умеренный дождь. Максимальные порывы ветра зарегистрированы в Усть-Большерецком районе в поселке Озерновский – до 34 метров в секунду", — говорится в сообщении.

Отмечается, что происшествий, связанных с прохождением циклона, на Камчатке не зафиксировано, помощь спасателей населению края до настоящего времени не потребовалась. Проезд по всем дорогам полуострова открыт. Вместе с тем, силы МЧС продолжают находиться в режиме повышенной готовности, чтобы в случае необходимости более оперативно реагировать на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации.