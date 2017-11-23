Задымление на станции метро "Проспект Вернадского" в Москве ликвидировали

Буква М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

Буква М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Задымление в переходе станции метро "Проспект Вернадского" в Москве ликвидировано; оно не повлияло на безопасность пассажиров, сообщил столичный метрополитен в Twitter. © РИА Новости / Игорь Онучин Перейти в фотобанк В Королеве из-за задымления эвакуировали пациентов больницы

Ранее источник РИА Новости в экстренных службах сообщил, что инцидент произошел, предположительно, после короткого замыкания в электрощитовой.

"21:40, станция "Проспект Вернадского". Наблюдалось незначительное задымление в подуличном переходе. Оперативно ликвидировано. На безопасность пассажиров и движение поездов не повлияло", — говорится в сообщении.

В метрополитене позже уточнили, что причина инцидента — короткое замыкание светильника в служебном помещении.