В Москве завели дело после нападения на фельдшера скорой помощи

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Уголовное дело завели после нападения на фельдшера скорой помощи в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня около трех часов ночи в ОМВД России по Басманному району столицы поступило сообщение о драке в гостинице, расположенной в Малом Златоустинском переулке", — приводятся на сайте ведомства слова Волк.

Следствием установлено, что на прибывшего по вызову фельдшера скорой помощи напал 24-летний пьяный мужчина, проживающий в гостинице. Медицинский работник получил телесные повреждения и был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ. Нападавший задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", — заключила Волк.