Суд продлил арест бывшего заммэра Новгорода по делу о детском порно

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. Новгородский областной суд в четверг продлил до 25 февраля 2018 года срок содержания под стражей бывшего заместителя главы администрации Великого Новгорода Вадима Фадеева, которого обвиняют в распространении детской порнографии и развращении несовершеннолетних, сообщает областная прокуратура.

Фадеев был взят под стражу в мае 2016 года. В отношении чиновника возбуждены уголовные дела по статьям "Распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенное с использованием сети интернет", "Совершение развратных действий в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста", а также "Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" и "Мужеложство с лицом, не достигшим 14-летнего возраста".

"По ходатайству следственных органов, поддержанному прокуратурой, Новгородский областной суд продлил срок содержания под стражей Фадеева до 25 февраля 2018 года", — говорится в сообщении.

По версии следствия, Фадеев, являясь заместителем главы администрации Великого Новгорода, будучи пользователем социальной сети "ВКонтакте", с помощью мобильного телефона в течение 2014-2016 годов размещал на своей странице под псевдонимом видеоролики, доступные для всеобщего просмотра и копирования. По данным областной прокуратуры, в соответствии с выводами искусствоведческого и медицинского исследований, видеоролики являются порнографическими и демонстрируют сцены половых контактов несовершеннолетних лиц. Кроме того, считает следствие, в 2015-2016 годах Фадеев переписывался в социальной сети с несовершеннолетними мальчиками, побуждая их к действиям сексуального характера, а весной 2016 года совершил в отношении одного из них мужеложство.