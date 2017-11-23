Telegram отозвал иск к бывшему сотруднику на 100 миллионов рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. Петродворцовый районный суд Петербурга в четверг утвердил отказ от иска мессенджера Telegram к своему бывшему сотруднику за разглашение коммерческой тайны, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Куйбышевский районный суд Петербурга 24 октября утвердил мировое соглашение по спору о восстановлении на работе Антона Розенберга, бывшего директора особых направлений компании "Телеграф", юридического лица, связанного с мессенджером Telegram.

Согласно мировому соглашению, "Телеграф" должен был отозвать свой иск к Розенбергу на 100 миллионов рублей из Петродворцового районного суда Петербурга за разглашение коммерческой тайны. По мировому соглашению компания обязалась выплатить Розенбергу более 1,55 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда и потерь заработка.

"Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по гражданскому делу по иску ООО "Телеграф" к Антону Розенбергу в связи с отказом истца от иска", — говорится в сообщении.

Ранее Розенберг сообщал о своем увольнении "по статье за прогулы" из-за разногласий с Николаем Дуровым, братом основателя Telegram Павла Дурова. Причиной конфликта, как считает Розенберг, стали личные мотивы.