Жителя Дагестана приговорили к 15 годам колонии за нападение на полицейских

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Жителя Дагестана и члена банды "Хасавюртовский сектор" Шамиля Магомедова приговорили к 15 годам колонии строгого режима за нападение на полицейских в декабре 2016 года, сообщается на сайте Следственного комитета РФ в четверг.

Двадцать пятого декабря прошлого года в Махачкале обстреляли наряд ППС. В результате нападения двое полицейских погибли, еще один был тяжело ранен. Одним из участников перестрелки был Магомедов.

Следствие установило, что в сентябре 2016 года Магомедов вступил в незаконное вооруженное формирование "Хасавюртовский сектор", лидером которого был Валид Моцаев. Магомедов предоставлял свое жилье участникам банды, участвовал в сооружении блиндажа в лесу около села Эндирей Хасавюртовского района, днем и ночью охранял его и выполнял другие поручения.

Полицейских расстреляли на автодороге "Махачкала-Каспийск", когда те пытались проверить документы Магомедова, Рашида Асулбекова и Умида Ахрарова. После обстрела преступники скрылись и были объявлены в розыск.

Магомедов был задержан 1 января. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Двадцать первого января в селе Вперед Кизлярского района были ликвидированы Асулбеков и Ахраров — они открыли стрельбу по правоохранителям при попытке задержания. Пятого сентября в Хасавюрте также при попытке задержания по полицейским начал стрелять Валид Моцаев — тогда был ранен сотрудник полиции, а один гражданский, оказавшийся неподалеку, — убит. Моцаев был ликвидирован ответным огнем.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении Шамиля Магомедова… Магомедову назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год", — говорится в сообщении СК.