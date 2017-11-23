Мосгорсуд проверит законность продления домашнего ареста Серебренникову

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд 4 декабря проверит законность продления домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"Рассмотрение апелляционных жалоб на продление меры пресечения в отношении обвиняемых Серебренникова, Итина, Масляевой и Малобродского, назначено на 11.45 четвертого декабря", — сказала она.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников помещен под домашний арест.

Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября она была переведена под домашний арест. Остальные фигуранты вину не признают.