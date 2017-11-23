В Пермском крае оштрафовали мужчину за пьяный дебош в самолете

БАРНАУЛ, 23 ноя — РИА Новости. Суд в Пермском крае оштрафовал бывшего топ-менеджера крупного алтайского завода за пьяный дебош на борту самолета Новосибирск-Москва, сообщается в четверг на сайте Уральской транспортной прокуратуры.
"Суд признал бывшего руководителя завода виновным в хулиганстве на борту воздушного судна и назначил ему штраф в размере 330 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
По данным региональных СМИ, буйным пассажиром оказался экс-начальник коммерческого управления ОАО "Алтай-Кокс" Олег Скороходов. Сообщалось, что сразу после инцидента Скороходов уволился с крупнейшего коксохимического предприятия России.