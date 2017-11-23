Астраханский экс-министр ЖКХ получил более 2 лет по делу о злоупотреблениях

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя — РИА Новости, Иван Капустин. Бывший министр ЖКХ Виктор Яковлев осужден на два года и один месяц по делу о злоупотреблениях в ходе выполнения государственной программы "Чистая вода", сообщил РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Андрей Хегай.

"Кировским районным судом Астрахани ему назначено наказание в виде двух лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — пояснил Хегай.

Суд установил, что в декабре 2011 года в рамках государственной программы "Чистая вода" министерство ЖКХ заключило с подрядной организацией ООО ПКФ "Каналводстрой" государственные контракты на выполнение работ по реконструкции очистных сооружений водопровода в селах Икряное и Маячное Икрянинского района региона.

Согласно контракту, подрядчик должен был завершить работы до 1 июля 2012 года. По версии следствия, в указанный срок работы выполнены не были. Яковлев знал о том, что работы не выполнены и объект не введен в эксплуатацию. Несмотря на это, экс-министр подписал платежные документы и произвел окончательный расчет с ООО ПКФ "Каналводстрой" на сумму более 12 миллионов рублей.

До настоящего времени по указанным объектам, на строительство которых государством было затрачено свыше 50 миллионов рублей, работы в полном объеме не выполнены. Жители сел до сих пор остаются без питьевой воды.

Данный факт выявлен сотрудниками УФСБ и УМВД России по Астраханской области.