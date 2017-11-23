Уралец "заминировал" поезд, чтобы вернуть забытые в нем документы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Свердловской области, который передал ложную информацию о минировании пассажирского поезда после того, как забыл в нем свои документы, сообщает в четверг управление на транспорте МВД России по УрФО.

По данным управления, инцидент произошел 16 ноября. В дежурную часть управления поступил звонок о минировании поезда "Новый Уренгой – Москва", следовавшего по территории Пермского края. На станции Кунгур состав остановили, эвакуировав пассажиров и поездную бригаду. Но ничего опасного в вагонах не нашли. В тот же день в Екатеринбурге был задержан подозреваемый, им оказался 21-летний житель Красноуральска.

"Отделом дознания линейного отдела МВД на станции Екатеринбург-Пассажирский в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК РФ ("заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — уточняет управление.

По данным полиции, молодой человек пояснил, что следовал этим поездом из Нового Уренгоя до Екатеринбурга и забыл в вагоне сумку с документами. "Спустя четыре часа, обнаружив отсутствие личных вещей и беспокоясь за их сохранность, решил их вернуть криминальным способом – сообщить о том, что поезд заминирован", — отмечает УТ МВД.