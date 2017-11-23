В Якутии мужчинам, стрелявшим по ЛЭП, на два года запретили пить алкоголь

ХАБАРОВСК, 23 ноя — РИА Новости. Суд в Якутии приговорил к условному сроку двух местных жителей, которые обстреляли из ружей изоляторы линии электропередачи и обесточили более 106 тысяч человек в пяти районах республики, кроме того, осужденным в течение двух лет запрещено употреблять алкоголь, сообщает в четверг УМВД России по региону.

Инцидент произошел в начале октября этого года. Как пояснили в МВД, по электроизоляторам выстрелили не менее 15 раз из огнестрельного оружия. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения" и задержала двух подозреваемых — жителей Нюрбинского и Хангаласского районов. У них изъяли два огнестрельных ружья. Мужчины устроили стрельбу, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Из-за повреждений ЛЭП без электричества остались 106 тысяч человек в пяти районах республики, а также школы, больницы, детсады.

"Решением суда осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на один год и десять месяцев условно с испытательным сроком на два года каждому. На них возложена обязанность не реже двух раз в месяц являться на отметку в уголовно-исполнительную инспекцию и не употреблять алкоголь в течение всего испытательного срока. В противном случае условный срок заменят на реальный", — говорится в сообщении.

Отмечается, что осужденные признали вину и возместили ущерб на сумму около 650 тысяч рублей.