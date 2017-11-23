Под Красноярском рабочий погиб во время ремонта экскаватора

КРАСНОЯРСК, 23 ноя — РИА Новости. Слесарь погиб во время ремонта экскаватора в цехе под Красноярском, после того как на него упала часть несущей конструкции, сообщает ГСУСК региона.

"В цехе АО "Сибинстрем", расположенного на 20-м километре Енисейского тракта в Емельяновском районе, в ходе ремонта экскаватора на 46-летнего слесаря упала траверса (перекладина, элемент несущей конструкции – ред.), причинив телесные повреждения, повлекшие смерть", — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.