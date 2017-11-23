На Алтае семья из четырех человек отравилась угарным газом

БАРНАУЛ, 23 ноя — РИА Новости. Семья из четырех человек, в том числе трое детей, пострадала от отравления угарным газом в частном доме в селе Залесово Алтайского края, сообщил в четверг пресс-центр главного управления МЧС РФ по региону.

По данным ведомства, от оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы Залесовского района поступило сообщение об отравлении людей угарным газом в частном жилом доме.

"По предварительным данным, пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Наиболее вероятная причина происшествия — неисправность или неправильная эксплуатация отопительной печи", — говорится в сообщении ГУМЧС.

Известно, что все доставлены в районную больницу. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.