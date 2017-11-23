Похищенную в Пензе годовалую девочку нашли под Оренбургом

САРАТОВ, 23 ноя — РИА Новости. Полиция обнаружила годовалую девочку, похищенную у бабушки в Пензе, вместе с ее матерью у родственников в Оренбургской области, женщина задержана, сообщил в четверг региональный главк МВД.

Ранее СК РФ сообщил, что утром 21 ноября годовалую девочку похитили в Пензе из дома, где она жила с отцом и бабушкой, к похищению могла быть причастна мать ребенка. По данным следствия, неизвестный под предлогом передать телеграмму постучался в дом к бабушке. Пожилая женщина открыла ему дверь, держа на руках внучку. В это время мужчина брызнул ей в глаза газом из баллончика и отобрал ребенка. Мать ребенка скрылась на одной машине с похитителем.

"Полицейские получили оперативную информацию о том, что лица, причастные к совершению преступления, могут скрываться у родственников на территории Оренбургской области… Подозреваемая была задержана. В настоящее время принимаются меры к доставлению матери и ребёнка в Пензу для проведения с женщиной необходимых следственных действий", — говорится в сообщении.

В главке отметили, что участниками похищения стали 26-летняя мать ребенка, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности, и ее 36-летний супруг. "Полицейские принимают меры по установлению местонахождения и задержанию других лиц, причастных к совершению преступления", — говорится в сообщении.

Как уточнила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая, вопрос о дальнейшем месте проживания ребенка будет решаться с участием органов опеки. Она добавила, что пока мать девочки не лишена родительских прав, однако ребенок с мая проживал отцом и бабушкой.

Уголовное дело возбудили по статье "Похищение заведомо несовершеннолетнего". Фигурантам дела может грозить до 12 лет лишения свободы.