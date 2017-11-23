Чубайс обязательно явится на допрос по делу Меламеда, заявил адвокат

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Глава "Роснано" Анатолию Чубайс в пятницу обязательно придет в Черемушкинский суд Москвы давать показания по делу бывшего руководителя этой компании Леонида Меламеда, обвиняемому в растрате, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Аснис.

"Я подтверждаю, что он вызван на допрос . И он обязательно явится в суд в пятницу давать показания", — сказал адвокат.

В июле 2015 года Чубайс уже давал следствию показания по этому делу, заявив, что вменяемая Меламеду сделка не принесла "Роснано" ущерба.

Следственный комитет России обвиняет Меламеда в растрате вверенного имущества государственной корпорации на сумму более 220 миллионов рублей. Обвиняемыми по уголовному делу, помимо Меламеда, являются его бывший заместитель Андрей Малышев и финансовый директор корпорации Святослав Понуров.

Фигурантам грозит до 10 лет заключения.