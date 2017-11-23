Главу нижегородского отделения СР поместили под арест по делу о подкупе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя – РИА Новости. Московский районный суд Нижнего Новгорода в четверг поместил под домашний арест обвиняемого в коммерческом подкупе председателя совета регионального отделения одной из политических партий, депутата областного заксобрания, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Ранее следственное управление СК по области сообщило о задержании главы регионального отделения партии Александра Бочкарева, подозреваемого в коммерческом подкупе в крупном размере. На сайте отделения "Справедливой России" Бочкарев указан как председатель совета регионального отделения. Кроме того он возглавляет фракцию СР в областном заксобрании и является председателем комитета по развитию предпринимательства, торговли и туризма в региональном парламенте.

"В Московский районный суд Нижнего Новгорода поступило на рассмотрение ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Б., занимающего должность председателя совета регионального отделения политической партии, являющегося депутатом законодательного собрания Нижегородской области шестого созыва по итогам выборов 2016 года… Постановлением Московского районного суда от 23 ноября обвиняемый помещен под домашний арест до 19 января 2018 года включительно", — говорится в сообщении.