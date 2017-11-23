Чубайса вызвали на допрос по делу экс-главы "Роснано" Меламеда

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы в четверг вызвал главу "Роснано" Анатолия Чубайса на допрос по делу бывшего руководителя этой компании Леонида Меламеда, обвиняемому в растрате, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.

"Допрос свидетеля назначен на пятницу, 24 ноября. Суд уже направил повестку", — сказала она, отметив, что на вызове свидетеля настояло обвинение.

Комментариями защиты Чубайса РИА Новости пока не располагает. Ранее, на стадии следствия, он уже был допрошен в качестве свидетеля.

Следственный комитет России обвиняет Меламеда в растрате вверенного имущества государственной корпорации на сумму более 220 миллионов рублей. Обвиняемыми по уголовному делу, помимо Меламеда, являются его бывший заместитель Андрей Малышев и финансовый директор корпорации Святослав Понуров.

Фигурантам грозит до 10 лет заключения.