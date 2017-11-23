Суд продлил домашний арест руководства "ВИМ-авиа" по делу о хищениях

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг оставил под домашним арестом еще на три месяца бывшего гендиректора "ВИМ-Авиа" Александра Кочнева и главного бухгалтера авиакомпании Екатерину Пантелееву, обвиняемых в хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить — продлить меру пресечения", — огласила решение судья. Обвиняемые признают вину частично.

Срок домашнего ареста для обоих обвиняемых судья Евгения Николаева установила до 28 февраля.

Защита просила "гуманизировать меру пресечения" и отпустить обвиняемых под подписку о невыезде или хотя бы разрешить им прогулки. Адвокаты ссылались на состояние здоровья своих подзащитных и необходимость общаться со своими семьями.

"Прошу разрешить моему подзащитному прогулки, звонки на домашний телефон его матери, проживающей в другом регионе, и в ограниченном режиме пользоваться интернетом, чтобы читать СМИ, смотреть фильмы и слушать музыку", — сказал адвокат Вадим Кобзев.

Однако судья решила оставить этот вопрос на усмотрение следователя.

Срок расследования дела в настоящее время продлен до 25 марта 2017 года. По делу допрошено более 70 свидетелей, проведено более 60 обысков и выемок, выдано более 100 следственных поручений.

Следствие считает, что компания не могла исполнять своих обязательств, но продолжала продавать билеты. Кроме того, выяснили в СК РФ, руководство пыталось вывести деньги из компании за рубеж.

Защита, в свою очередь, считает, что у компании возникли трудности в ходе предпринимательской деятельности, но это не было целенаправленным хищением.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность компании составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключались другие авиакомпании.

Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело о преднамеренном банкротстве "ВИМ-Авиа". Владельцы авиакомпании Светлана и Рашид Мурсекаевы скрылись за рубежом.