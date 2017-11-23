Водитель скорой, на которого напали в Балашихе, попросил завершить проверку

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Водитель скорой помощи, на которого напал неизвестный в подмосковной Балашихе, попросил о прекращении проверки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по области.

Ранее сообщалось, что 22 ноября неизвестный напал на сотрудника скорой помощи в подмосковной Балашихе, по данному факту следователи начали проверку.

"Двадцать второго ноября в дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона "Железнодорожный" МУ МВД России "Балашихинское" от местного жителя поступило сообщение о том, что он стал свидетелем конфликта, произошедшего в городе Балашиха между автомобилистом и водителем автомобиля скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что в ходе проверки "от водителя автомобиля скорой медицинской помощи получено заявление о прекращении проведения проверки и отсутствии претензий".