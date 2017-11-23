В Москве изъяли более 160 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Правоохранители обнаружили в Московском регионе два склада, на которых хранилось более 160 тысяч контрактного алкоголя, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

На сайте ведомства сообщается, что ряд оперативных действий в Москве был проведен в рамках дела о незаконном производстве контрафактного алкоголя в Калужской области. Ранее сообщалось, что калужские полицейские закрыли подпольное производство алкогольной продукции, на котором трудились 53 нелегала, и изъяли более 20 тысяч бутылок готовой подделки.

"В результате полицейские выявили в столичном регионе два складских помещения, на территории которых хранилось около 160 тысяч бутылок готовой к реализации немаркированной алкогольной продукции различных наименований", — приводятся слова Волк.

Отмечается, что по подозрению в организации незаконной деятельности установлен и арестован 47-летний житель Тюменской области. Мероприятия по установлению всех обстоятельств продолжаются.