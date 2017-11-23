Росгидромет не скрывал информацию о повышении уровня рутения-106

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Росгидромет, вопреки утверждению ряда СМИ, не скрывал информацию о повышении уровня радиоактивного изотопа рутения-106 в атмосфере в некоторых регионах России, в дальнейшем форма предоставления Росгидрометом данных о состоянии окружающей среды будет усовершенствована, заявил журналистам глава службы Максим Яковенко.

"Мы… обеспокоены тем фактом, что в некоторых СМИ появились утверждения о, якобы, сокрытии Росгидрометом информации о данных мониторинга радиационной обстановки на территории России и, в частности, о фиксации повышения уровня рутения-106 в некоторых регионах страны. Это не соответствует действительности и вводит в заблуждение население страны", — сказал Яковенко.

"Мы учли факт некорректной и иногда преднамеренно недобросовестной интерпретации наших данных по рутению-106 некоторыми общественными организациями и СМИ. Для однозначного понимания данных мониторинга качества окружающей среды на территории страны Росгидромет внесет изменения в форму представления соответствующих отчетов. В таблицах будут даваться данные о концентрациях обнаруженных загрязняющих веществ в сравнении с установленными предельно допустимыми концентрациями (ПДК)", — отметил глава Росгидромета.

Яковенко напомнил, что данные, полученные Единой государственной автоматизированной системой мониторинга радиационной обстановки (ЕГАСМРО) на территории РФ в период с 25 сентября по 6 октября, были обработаны специалистами Росгидромета и 13 октября 2017 года опубликованы в виде отчета о содержании радиоактивных элементов на территории России за прошедший период. Данная информация была размещена в открытом доступе на официальных сайтах Росгидромета и его подведомственных учреждений, осуществляющих мониторинг радиационной обстановки, а также направлена в заинтересованные органы исполнительной власти.

"Представители СМИ, заинтересованные организации и граждане могли ознакомиться с опубликованной информацией более месяца назад", — отметил Яковенко.

Он добавил, что, основываясь на этих данных, руководство администрации Челябинской области 20 октября этого года провело специальный брифинг для СМИ.

"На брифинге вице-губернатор Челябинской области озвучил факт наличия рутения-106 в пробах, взятых Уральским управлением гидрометеорологической службы, и сразу пояснил, что концентрации в сотни-тысячи раз ниже допустимой среднегодовой объемной активности и не представляют опасности для населения. Там же было заявлено о "транзитном" происхождении рутения. Факт обнаружения рутения-106 никогда не скрывался представителями органов государственной власти", — сказал Яковенко.

Как сообщалось ранее, немецкое ведомство по радиационной защите 29 сентября — 3 октября обнаружило на территории Европы, в пробах воздуха из Австрии и Германии следы радиоактивного рутения-106 в безопасной для населения концентрации. Ведомство предположило, что источник якобы находится в России, в Южном Урале, не уточнив, на основании чего сделаны выводы.

В Росатоме сообщили, что на объектах российской атомной отрасли не происходило никаких инцидентов и аварий, которые могли бы вызвать рост уровня радиоактивного изотопа в атмосфере.

Росгидромет в свою очередь сообщил, что присутствие следов рутения-106 также наблюдалось в пробах в нескольких странах Европы — в Румынии концентрации превышали российские концентрации в 1,5-2 раза, в Польше и Италии концентрации были на российском уровне.

При этом, как подчеркнули в службе, уровни содержания рутения-106 были на несколько порядков ниже допустимой объемной активности, установленной российскими нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009, и не представляли никакой опасности для населения.