РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Росгидромет не скрывал информацию о повышении уровня рутения-106

Сюжет:
Загрязнение воздуха в России изотопом рутений-106 (35)
12:4523.11.2017
(обновлено: 13:07 23.11.2017)
05572
© РИА НовостиМаксим Яковенко. Архивное фотоМаксим Яковенко. Архивное фото
© РИА Новости

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Росгидромет, вопреки утверждению ряда СМИ, не скрывал информацию о повышении уровня радиоактивного изотопа рутения-106 в атмосфере в некоторых регионах России, в дальнейшем форма предоставления Росгидрометом данных о состоянии окружающей среды будет усовершенствована, заявил журналистам глава службы Максим Яковенко.

Предупреждающий знак о радиоактивности. Архивное фото
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в фотобанк
Песков прокомментировал сообщения о выбросе рутения-106

"Мы… обеспокоены тем фактом, что в некоторых СМИ появились утверждения о, якобы, сокрытии Росгидрометом информации о данных мониторинга радиационной обстановки на территории России и, в частности, о фиксации повышения уровня рутения-106 в некоторых регионах страны. Это не соответствует действительности и вводит в заблуждение население страны", — сказал Яковенко.

"Мы учли факт некорректной и иногда преднамеренно недобросовестной интерпретации наших данных по рутению-106 некоторыми общественными организациями и СМИ. Для однозначного понимания данных мониторинга качества окружающей среды на территории страны Росгидромет внесет изменения в форму представления соответствующих отчетов. В таблицах будут даваться данные о концентрациях обнаруженных загрязняющих веществ в сравнении с установленными предельно допустимыми концентрациями (ПДК)", — отметил глава Росгидромета.

Учения, имитирующие ЧС, на объекте атомной отрасли ПО Маяк. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Ростехнадзор проверил "Маяк" после сообщений о выбросе рутения
Яковенко напомнил, что данные, полученные Единой государственной автоматизированной системой мониторинга радиационной обстановки (ЕГАСМРО) на территории РФ в период с 25 сентября по 6 октября, были обработаны специалистами Росгидромета и 13 октября 2017 года опубликованы в виде отчета о содержании радиоактивных элементов на территории России за прошедший период. Данная информация была размещена в открытом доступе на официальных сайтах Росгидромета и его подведомственных учреждений, осуществляющих мониторинг радиационной обстановки, а также направлена в заинтересованные органы исполнительной власти.

"Представители СМИ, заинтересованные организации и граждане могли ознакомиться с опубликованной информацией более месяца назад", — отметил Яковенко.

Он добавил, что, основываясь на этих данных, руководство администрации Челябинской области 20 октября этого года провело специальный брифинг для СМИ.

Учения имитирующие ЧС на объекте атомной отрасли ПО Маяк. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Утечка рутения-106: эксперты оценили уровень загрязнения воздуха в России
"На брифинге вице-губернатор Челябинской области озвучил факт наличия рутения-106 в пробах, взятых Уральским управлением гидрометеорологической службы, и сразу пояснил, что концентрации в сотни-тысячи раз ниже допустимой среднегодовой объемной активности и не представляют опасности для населения. Там же было заявлено о "транзитном" происхождении рутения. Факт обнаружения рутения-106 никогда не скрывался представителями органов государственной власти", — сказал Яковенко.

Как сообщалось ранее, немецкое ведомство по радиационной защите 29 сентября — 3 октября обнаружило на территории Европы, в пробах воздуха из Австрии и Германии следы радиоактивного рутения-106 в безопасной для населения концентрации. Ведомство предположило, что источник якобы находится в России, в Южном Урале, не уточнив, на основании чего сделаны выводы.

Работы по рекультивации водоема Карачай на территории ФГУП ПО Маяк
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Власти Озерска рассказали об обстановке в городе после загрязнения рутением
В Росатоме сообщили, что на объектах российской атомной отрасли не происходило никаких инцидентов и аварий, которые могли бы вызвать рост уровня радиоактивного изотопа в атмосфере.

Росгидромет в свою очередь сообщил, что присутствие следов рутения-106 также наблюдалось в пробах в нескольких странах Европы — в Румынии концентрации превышали российские концентрации в 1,5-2 раза, в Польше и Италии концентрации были на российском уровне.

При этом, как подчеркнули в службе, уровни содержания рутения-106 были на несколько порядков ниже допустимой объемной активности, установленной российскими нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009, и не представляли никакой опасности для населения.

Дрова для атомных печей
© РИА Новости, Инфографика
Дрова для атомных печей
Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена