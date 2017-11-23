Росгидромет не скрывал информацию о повышении уровня рутения-106

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Росгидромет, вопреки утверждению ряда СМИ, не скрывал информацию о повышении уровня радиоактивного изотопа рутения-106 в атмосфере в некоторых регионах России, в дальнейшем форма предоставления Росгидрометом данных о состоянии окружающей среды будет усовершенствована, заявил журналистам глава службы Максим Яковенко.
"Мы… обеспокоены тем фактом, что в некоторых СМИ появились утверждения о, якобы, сокрытии Росгидрометом информации о данных мониторинга радиационной обстановки на территории России и, в частности, о фиксации повышения уровня рутения-106 в некоторых регионах страны. Это не соответствует действительности и вводит в заблуждение население страны", — сказал Яковенко.
"Мы учли факт некорректной и иногда преднамеренно недобросовестной интерпретации наших данных по рутению-106 некоторыми общественными организациями и СМИ. Для однозначного понимания данных мониторинга качества окружающей среды на территории страны Росгидромет внесет изменения в форму представления соответствующих отчетов. В таблицах будут даваться данные о концентрациях обнаруженных загрязняющих веществ в сравнении с установленными предельно допустимыми концентрациями (ПДК)", — отметил глава Росгидромета.
"Представители СМИ, заинтересованные организации и граждане могли ознакомиться с опубликованной информацией более месяца назад", — отметил Яковенко.
Он добавил, что, основываясь на этих данных, руководство администрации Челябинской области 20 октября этого года провело специальный брифинг для СМИ.
Как сообщалось ранее, немецкое ведомство по радиационной защите 29 сентября — 3 октября обнаружило на территории Европы, в пробах воздуха из Австрии и Германии следы радиоактивного рутения-106 в безопасной для населения концентрации. Ведомство предположило, что источник якобы находится в России, в Южном Урале, не уточнив, на основании чего сделаны выводы.
Росгидромет в свою очередь сообщил, что присутствие следов рутения-106 также наблюдалось в пробах в нескольких странах Европы — в Румынии концентрации превышали российские концентрации в 1,5-2 раза, в Польше и Италии концентрации были на российском уровне.
При этом, как подчеркнули в службе, уровни содержания рутения-106 были на несколько порядков ниже допустимой объемной активности, установленной российскими нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009, и не представляли никакой опасности для населения.