В МАК рассказали подробности о крушении самолета под Хабаровском

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Нештатная ситуация, связанная с работой одной из силовых установок, возникла при заходе самолета L-410 на посадку в поселке Нелькан Хабаровского края, сообщается на сайте Международного авиационного комитета (МАК).
Комиссией по расследованию проведено копирование и расшифровка данных бортовых регистраторов. Полученная параметрическая и звуковая информация в настоящее время анализируется специалистами Научно-технического центра МАК.
"По результатам предварительного анализа информации установлено, что в процессе захода на посадку на посадочную площадку Нелькан, на высоте 150 метров, на борту воздушного судна возникла нештатная ситуация, связанная с работой правой силовой установки. В дальнейшем произошло торможение самолета, энергичное кренение вправо (бортовым самописцем зафиксированы значения крена более 180 градусов) и столкновение с землей. Попытки экипажа парировать кренение к успеху не привели", — говорится в сообщении.
"Комиссия по расследованию МАК совместно с уполномоченным представителем Чешской республики и специалистами компаний-разработчиков самолета (Aircraft Industries) и двигателей продолжает работу по установлению всех обстоятельств катастрофы", — отмечает МАК.