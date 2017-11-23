В МАК рассказали подробности о крушении самолета под Хабаровском

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Нештатная ситуация, связанная с работой одной из силовых установок, возникла при заходе самолета L-410 на посадку в поселке Нелькан Хабаровского края, сообщается на сайте Международного авиационного комитета (МАК).

Крушение самолета L-410, принадлежащего ФГУП "Хабаровские авиалинии", произошло 15 ноября при заходе на посадку в поселке Нелькан. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка трех с половиной лет. Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Комиссией по расследованию проведено копирование и расшифровка данных бортовых регистраторов. Полученная параметрическая и звуковая информация в настоящее время анализируется специалистами Научно-технического центра МАК.

"По результатам предварительного анализа информации установлено, что в процессе захода на посадку на посадочную площадку Нелькан, на высоте 150 метров, на борту воздушного судна возникла нештатная ситуация, связанная с работой правой силовой установки. В дальнейшем произошло торможение самолета, энергичное кренение вправо (бортовым самописцем зафиксированы значения крена более 180 градусов) и столкновение с землей. Попытки экипажа парировать кренение к успеху не привели", — говорится в сообщении.

Отмечается, что левый двигатель работал в штатном режиме, двигатели в полете не выключались. Необходимая информация для принятия мер в области безопасности полетов предоставлена уполномоченным органам гражданской авиации.

"Комиссия по расследованию МАК совместно с уполномоченным представителем Чешской республики и специалистами компаний-разработчиков самолета (Aircraft Industries) и двигателей продолжает работу по установлению всех обстоятельств катастрофы", — отмечает МАК.

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