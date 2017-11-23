Калининградская областная дума лишила полномочий арестованного Рудникова

КАЛИНИНГРАД, 23 ноя — РИА Новости. Калининградская областная дума на своем заседании в четверг по представлению прокуратуры области лишила депутатских полномочий арестованного по обвинению в вымогательстве депутата и издателя газеты "Новые колеса" Игоря Рудникова из-за наличия у него вида на жительства США (грин-карты).

"Ставлю на голосование предложение комитета по законодательству о досрочном прекращении полномочий депутата калининградской областной думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Рудникова Игоря Петровича", — сказала спикер областной думы Марина Оргеева.

По итогам голосования из 35 человек 29 поддержали предложение комитета, шесть выступили против.

Прокуратура Калининградской области инициировала проверку, которая показала, что в августе 2013 года Рудников получил грин-карту США сроком действия до марта 2026 года. Будучи депутатом областной думы, он скрыл этот факт, а также не указал, что имеет вид на жительство другой страны во время избирательной кампании 2016 года.

"Изъяты документы, свидетельствующие о наличии у Рудникова вида на жительство США, так называемой грин-карты. И идентификационная карта штата Коннектикут. Документы подлинные. В изъятом у него загранпаспорте нет визы США, тем временем доказано, что Рудников неоднократно выезжал в Соединенные Штаты", — сказал на заседании прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин.

Согласно закону "О статусе депутата Калининградской областной думы" (статья 3), в случае приобретения депутатом гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, полномочия депутата прекращаются досрочно.

Сам Рудников, который издает газету "Новые колеса", находится под стражей с начала ноября. Его обвиняют в вымогательстве крупной суммы денег (50 тысяч долларов) у руководителя регионального следственного управления СК РФ генерал-лейтенанта юстиции Виктора Леденева. По версии следствия, Рудников вымогал деньги за то, чтобы не публиковать статьи против Леденева. Защита Рудникова подала апелляцию, чтобы изменить меру пресечения на домашний арест, но суд оставил экс-депутата под стражей до 1 января 2018 года.

Ранее союз журналистов России заявил, что крайне обеспокоен ситуацией вокруг калининградской газеты "Новые колеса" и ее издателя Рудникова и берет это дело на прямой контроль. Как отмечалось в сообщении СЖР, "в ближайшем окружении Рудникова утверждают, что он стал жертвой провокации". Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал российские власти освободить на период следствия Рудникова.

Газета "Новые колеса" выходит в регионе с 1995 года, позиционирует себя как издание, в котором публикуются эксклюзивные материалы о коррупции в органах власти, о политических и криминальных процессах в регионе.