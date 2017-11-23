На Кубани при столкновении трех машин погибли три человека

КРАСНОДАР, 23 ноя — РИА Новости. Авария с участием трех легковых автомобилей унесла жизни трех человек, еще один доставлен в больницу, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.

Авария произошла в среду около 21.35 мск на 109-м километре автодороги Темрюк – Краснодар – Кропоткин.

По предварительным данным главка, водитель Hyundai i30, двигавшийся в сторону Краснодара, выехал на встречную полосу, где в лоб столкнулся с автомобилем ВАЗ-2112, а затем с машиной "Лада Приора".

"В результате ДТП от полученных травм на месте скончались водитель Hyundai, а также водитель и пассажир ВАЗ-2112. Водитель "Приоры" доставлен в больницу", — говорится в сообщении.

По факту аварии полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.