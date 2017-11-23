Росздравнадзор проведет проверку после смерти мужчины в смоленской больнице

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Росздравнадзор проведет проверку по факту смерти мужчины в смоленской больнице, которому якобы долго не оказывали помощь, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Запись с камер видеонаблюдения, на которой пациент выходит из палаты в коридор отделения и падает на пол, начиная истекать кровью, появились в СМИ и социальных сетях. Мимо лежащего на полу мужчины проходят люди, вероятно, сотрудники больницы, но врачи начинают ему оказывать помощь примерно через 10 минут после того, как он упал. Вскоре медики констатировали его смерть. СМИ сообщают, что инцидент произошел летом, мужчина был на дне рождения и принял участие в драке, в результате чего получил ранения.

Начальник департамента здравоохранения Смоленской области Владимир Степченков ранее сообщил РИА Новости, что областной депздрав проверит действия медперсонала клинической больницы скорой медицинской помощи. Позднее следственные органы начали проверку обстоятельств смерти мужчины.

"В связи с появлением в СМИ информации о смерти пациента в одной из больниц Смоленска, министром здравоохранения Российской Федерации дано поручение Росздравнадзору провести проверку по данному факту. Незамедлительно после появления данной информации была сформирована комиссия в регионе, в задачи которой входит тщательный анализ причин случившегося и установление виновных", — говорится в сообщении.