Расследование дела о хищениях в "ВИМ-Авиа" продлили до конца марта

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Срок расследования дела о хищении денег в авиакомпании "ВИМ-Авиа" продлен до 25 марта 2018 года, заявил следователь в Басманном суде Москвы, который рассматривает вопрос о продлении срока домашнего ареста двум обвиняемым.

"За время предварительного следствия было проведено более 60 обысков и выемок, допрошено 70 свидетелей, выдано более ста следственных поручений, ответы получены частично", — сказал следователь.

Обвиняемыми по делу являются генеральный директор компании "ВИМ-Авиа" Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева.

"Уже после возбуждения уголовного дела Пантелеева дала указание подчиненным уничтожить финансовую документацию компаний основателей "ВИМ-Авиа" Светланы и Рашида Мурсекаевых", — утверждает следователь.

Дело возбуждено по факту хищения денежных средств пассажиров. Следствие считает, что компания не могла исполнять обязательство по исполнению авиаперевозок, но продолжала продажу билетов. Кроме того, считают в СК, руководство компании предпринимало попытки по выводу денежных средств из компании за рубеж.

Защита, в свою очередь, считает, что у компании возникли трудности в ходе предпринимательской деятельности, но это не было целенаправленным хищением денег.

Дело 27 сентября было передано старшему следователю по особо важным делам при председателе СК РФ Рустаму Габдулину.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность компании составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключались другие авиакомпании.

Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело о преднамеренном банкротстве "ВИМ-Авиа". Владельцы авиакомпании Светлана и Рашид Мурсекаевы, как сообщал СК, покинули страну.