Верховный суд оценит приговор экс-генералу Сугробову в закрытом режиме

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Верховный суд РФ в закрытом режиме оценит законность приговора бывшему начальнику антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Денису Сугробову, получившему 22 года колонии за создание преступного сообщества, сообщила РИА Новости сотрудник пресс-службы суда Валерия Косович.

"Заседание, в ходе которого коллегия рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов Сугробова и других осужденных, будет проведено в закрытом режиме. Прессу пустят лишь на протокольную съемку перед началом процесса", — сказала она.

Адвокат Сугробова Эдуард Исецкий сообщил РИА Новости, что суд сразу вынес постановление о закрытом режиме.

Судебный распорядитель в четверг сообщил журналистом, что еще не все фигуранты доставлены в суд, поэтому заседание, назначенное на 10 утра, задерживается. "Пока приехала одна машина, еще две должны подъехать, ожидаем", — сказал он.

Представитель суда и адвокаты фигурантов уверены, что ВС РФ за один день не рассмотрит дело, поскольку у него очень большой объем — около 400 томов, плюс жалобы.

Лишенный звания генерал-лейтенанта Денис Сугробов получил 22 года колонии строгого режима — Мосгорсуд признал его виновным в организации преступного сообщества из числа подчиненных ему полицейских, которые пытались спровоцировать высокопоставленного офицера УСБ ФСБ на получение взятки. Так завершилось одно из самых громких уголовных дел последних лет, которое эксперты, коллеги, защитники и сами подсудимые называли противостоянием двух силовых ведомств — МВД и ФСБ.

Всего сроки по делу получили восемь человек. В отношении бывшего зама Сугробова Бориса Колесникова Мосгорсуд прекратил производство в связи с его смертью — он выпал из окна здания СК РФ и разбился. Следствие пришло к выводу, что это было самоубийство.