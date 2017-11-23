Верховный суд оценит приговор экс-генералу Сугробову в закрытом режиме

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Верховный суд РФ в закрытом режиме оценит законность приговора бывшему начальнику антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Денису Сугробову, получившему 22 года колонии за создание преступного сообщества, сообщила РИА Новости сотрудник пресс-службы суда Валерия Косович.
Адвокат Сугробова Эдуард Исецкий сообщил РИА Новости, что суд сразу вынес постановление о закрытом режиме.
Судебный распорядитель в четверг сообщил журналистом, что еще не все фигуранты доставлены в суд, поэтому заседание, назначенное на 10 утра, задерживается. "Пока приехала одна машина, еще две должны подъехать, ожидаем", — сказал он.
Представитель суда и адвокаты фигурантов уверены, что ВС РФ за один день не рассмотрит дело, поскольку у него очень большой объем — около 400 томов, плюс жалобы.
Всего сроки по делу получили восемь человек. В отношении бывшего зама Сугробова Бориса Колесникова Мосгорсуд прекратил производство в связи с его смертью — он выпал из окна здания СК РФ и разбился. Следствие пришло к выводу, что это было самоубийство.