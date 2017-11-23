В Подмосковье проверяют информацию о нападении на сотрудника скорой помощи

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту нападения на сотрудника скорой помощи в подмосковной Балашихе, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

"Двадцать второго ноября 2017 года около 22 часов неустановленное лицо, находясь на улице Береговой микрорайона Железнодорожный города Балашихи Московской области, из хулиганских побуждений совершило нападение на сотрудника скорой медицинской помощи с применением предмета, используемого в качестве оружия. По данному факту следственным отделом по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

Сейчас следователи выясняют причины и обстоятельства происшествия, добавили в СК.