Под Ульяновском госпитализировали трех детей после отравления угарным газом

САМАРА, 23 ноя — РИА Новости. Три девочки госпитализированы после отравления угарным газом в доме в Ульяновской области, сообщили в четверг РИА Новости в прокуратуре региона.

"Прокуратура проводит проверку по факту отравления угарным газом трех маленьких девочек. Все дети сейчас находятся в больнице", — сказал собеседник агентства.

Как сообщили в прокуратуре, инцидент произошел в среду в доме по улице Советской в селе Александровка Мелекесского района. Мать трех девочек, которым от года до четырех лет, обратилась в экстренные службы, когда почувствовала запах газа. Также женщина заметила у своих детей признаки отравления — рвоту. Девочки были доставлены в больницу.

В прокуратуре уточнили, что проверят деятельность должностных лиц специализированной организации по обслуживанию внутридомового газового оборудования и контролирующие органы.