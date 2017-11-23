Сотрудников администрации Златоуста заподозрили в превышении полномочий

ЧЕЛЯБИНСК, 23 ноя — РИА Новости. Следственные органы подозревают замглавы администрации города Златоуст Челябинской области и руководителя муниципального учреждения в превышении должностных полномочий с причинением ущерба городскому бюджету в размере более 4 миллионов рублей, сообщило следственное управление СКР по региону.

Горадминистрация сообщала, что подозреваемые — замглавы округа по строительству Динар Арслангареев и начальника МБУ "Капитальное строительство" Владимир Хомяков.

По данным следствия, в 2016 году подозреваемые без проведения конкурса заключили муниципальный контракт с единственным поставщиком на строительство подводящих путей к частной газовой котельной. Для этого ранее без законных оснований на территории городского округа был введен режим чрезвычайной ситуации. Их действиями муниципальному бюджету был причинен ущерб в размере более 4 миллионов рублей.

"Следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы Златоустовского городского округа и руководителя муниципального учреждения, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", — говорится в сообщении.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ России, уточняет следствие.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, добавляется в сообщении.

В рамках уголовного дела будут приняты все необходимые меры для возмещения ущерба, причиненного бюджету.