В Челябинской области задержали двоих чиновников по делу о газификации

ЧЕЛЯБИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Двух сотрудников администрации города Златоуст Челябинской области, в том числе заместителя главы города, задержали в четверг в рамках расследования уголовного дела о газификации, сообщила пресс-служба горадминистрации.

"В рамках ранее возбужденного уголовного дела по газификации районов Златоуста 23 ноября в 08.15 (06.15 мск) в администрации Златоустовского городского округа были проведены оперативно-следственные мероприятия в отношении двух руководителей – заместителя главы округа по строительству Динара Арслангареева и начальника МБУ "Капитальное строительство" Владимира Хомякова", — говорится в сообщении.

Как рассказал РИА Новости официальный представитель следственного управления СК по региону Николай Шишков, более подробная информация об уголовном деле и задержаниях появится позднее.

В пресс-службе управления ФСБ по региону РИА Новости подтвердили, что в четверг сотрудники ФСБ в Златоусте оказывают оперативное сопровождение проводимых СК следственных мероприятий, но раскрыть подробности уголовного дела отказались.