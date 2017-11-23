В Челябинской области задержали двоих чиновников по делу о газификации

ЧЕЛЯБИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Двух сотрудников администрации города Златоуст Челябинской области, в том числе заместителя главы города, задержали в четверг в рамках расследования уголовного дела о газификации, сообщила пресс-служба горадминистрации.
Как рассказал РИА Новости официальный представитель следственного управления СК по региону Николай Шишков, более подробная информация об уголовном деле и задержаниях появится позднее.
В пресс-службе управления ФСБ по региону РИА Новости подтвердили, что в четверг сотрудники ФСБ в Златоусте оказывают оперативное сопровождение проводимых СК следственных мероприятий, но раскрыть подробности уголовного дела отказались.