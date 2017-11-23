Биробиджанская ТЭЦ возобновила работу после починки котла

ХАБАРОВСК, 23 ноя — РИА Новости. Биробиджанская ТЭЦ (структурное подразделение филиала "Хабаровская теплосетевая компания" АО "ДГК") в Еврейской автономной области после ремонта оборудования восстановила нормативную температуру воды, подаваемой потребителям, сообщает ДГК в четверг.
"На Биробиджанской ТЭЦ отремонтированный котел № 10 утром 23 ноября вышел на режим. В настоящее время на станции работают четыре котла. Температурные параметры сетевой воды соответствуют температурному графику. Температура сетевой воды на выходе со станции 91 градус Цельсия", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время на ТЭЦ продолжаются ремонтные работы на котлоагрегате № 5, ориентировочный срок их окончания – 24 ноября. После завершения ремонта котел станет резервным.
Отмечается, что оперативный штаб по обеспечению теплоснабжения Биробиджана, созданный АО "ДГК", продолжает свою работу.