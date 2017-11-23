Биробиджанская ТЭЦ возобновила работу после починки котла

ХАБАРОВСК, 23 ноя — РИА Новости. Биробиджанская ТЭЦ (структурное подразделение филиала "Хабаровская теплосетевая компания" АО "ДГК") в Еврейской автономной области после ремонта оборудования восстановила нормативную температуру воды, подаваемой потребителям, сообщает ДГК в четверг.

Ранее сообщалось, что из-за выхода из строя котла № 10 на ТЭЦ снизилась температура воды, подаваемой в сеть в городе Биробиджане — административном центре ЕАО. Из-за этого температура в помещениях социальных объектов и квартирах жилых домов снизилась и не соответствовала нормативам. Прокуратура начала проверку.

"На Биробиджанской ТЭЦ отремонтированный котел № 10 утром 23 ноября вышел на режим. В настоящее время на станции работают четыре котла. Температурные параметры сетевой воды соответствуют температурному графику. Температура сетевой воды на выходе со станции 91 градус Цельсия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на ТЭЦ продолжаются ремонтные работы на котлоагрегате № 5, ориентировочный срок их окончания – 24 ноября. После завершения ремонта котел станет резервным.

В четверг в правительстве ЕАО прошло оперативное совещание, на котором подвели итоги ремонтных работ на ТЭЦ. "Представители Биробиджанской ТЭЦ доложили, что температура сетевой воды, подаваемой со станции, соответствует температурному графику, а температура обратной сетевой воды, поступающей на станцию, превышает нормативные значения. Это указывает на необходимость регулировки теплового режима города и наладки внутренних систем теплопотребления в самих многоквартирных домах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативный штаб по обеспечению теплоснабжения Биробиджана, созданный АО "ДГК", продолжает свою работу.