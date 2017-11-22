В Петербурге потушили пожар на парковке торгового центра

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. Потушен пожар в подземном паркинге торгового комплекса "Космос" в Петербурге, где вечером в среду загорелись машины, сообщает городское ГУМЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 20.42 мск. Из торгового комплекса "Космос" проводилась эвакуация посетителей.

"На подземном паркинге ТК "Космос" сгорели сгораемые части двух легковых автомобилей, в припаркованных рядом двух автомобилях частично обгорели детали кузова. В 21.36 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", — говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС три единицы техники и 15 человек.