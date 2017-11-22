Депутат призвал тщательно проверить факт неоказания медпомощи в Смоленске

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Николай Герасименко призвал провести тщательную проверку факта неоказания медпомощи в одной из смоленских больниц и напомнил об уголовной ответственности за подобное поведение врачей.

Начальник департамента здравоохранения Смоленской области Владимир Степченков ранее в среду сообщил РИА Новости, что областной депздрав проверит действия медперсонала клинической больницы скорой медицинской помощи, где летом скончался истекавший кровью раненый мужчина, которому, по данным СМИ, врачи долго не оказывали помощь.

"Я уже направил официальные запросы прокурору Смоленской области и начальнику департамента здравоохранения региона, с требованием провести тщательную проверку по этому случаю и дать правовую оценку бездействию медперсонала и руководства лечебного учреждения и привлечь виновных к ответственности", — цитирует пресс-служба "Единой России" слова Герасименко.

Он подчеркнул, что неоказание экстренной помощи человеку в критическом состоянии – самое страшное преступление, которое может совершить врач. Парламентарий также напомнил, что за неоказание помощи больному предусмотрена отдельная статья уголовного кодекса для лиц, которые такую помощь обязаны оказывать, в частности, медработников.

Запись с камер видеонаблюдения, на которой пациент выходит из палаты в коридор отделения и падает на пол, начиная истекать кровью, появились в СМИ и социальных сетях. Мимо лежащего на полу мужчины проходят люди, вероятно, сотрудники больницы, но врачи начинают ему оказывать помощь примерно через 10 минут после того, как он упал. Вскоре медики констатировали его смерть. СМИ сообщают, что инцидент произошел летом, мужчина был на дне рождения и принял участие в драке, в результате чего получил ранения.

Публикации об инциденте в ОГБУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи" в Смоленске вызвали широкий резонанс, после чего проверку обстоятельств трагедии организовали следственные органы и прокуратура.