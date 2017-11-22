В Росгвардии рассказали о состоянии раненных у "Москва-сити" сотрудников

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Двое пострадавших при перестрелке у "Москва-сити" сотрудников ФГУП "Охрана" находятся в больнице, их жизни ничто не угрожает, заявил РИА Новости советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

Ранее СК сообщил, что в среду скончался один из потерпевших по уголовному делу о перестрелке в "Москва-сити", который был "охранником одного из посетителей комплекса".

"Двое пострадавших сотрудников ФГУП "Охрана" после инцидента 17 ноября находятся в больнице, их жизни ничто не угрожает", — сказал Хинштейн.

По его словам, их состояние стабильное, несмотря на то, что один из сотрудников получил ранение брюшной полости, в ближайшее время по требованию руководства Росгвардии они будут переведены в Центральный клинический военный госпиталь ведомства.

Драка со стрельбой произошла поздно вечером 17 ноября на территории "Москва-сити" после перепалки в ресторане Crystal Ballroom в башне "Око". Пострадали шесть охранников, в том числе два сотрудника ФГУП "Охрана" Росгвардии. Нападавшие скрылись с места преступления. По факту перестрелки возбуждено дело о покушении на убийство двух и более лиц, хулиганстве и незаконном обороте оружия. Сообщалось о задержании шестерых человек, предположительно, причастных к инциденту.