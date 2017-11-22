В Петербурге на парковке в ТЦ загорелись автомобили

С.-ПЕТЕРБУРГ/МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Автомобили загорелись вечером в среду на паркинге торгового комплекса "Космос" в Петербурге, идет эвакуация, сообщает городское ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 20.42 мск.

"По предварительной информации, на подземном паркинге ТК "Космос" происходит горение автомобилей. Проводится эвакуация из ТК. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", — говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС три единицы техники и 15 человек.

Как отмечает источник РИА Новости в экстренных службах региона, горят две машины. "На подземной стоянке в ТЦ "Космос" по адресу: улица Типанова, дом 27/39 горят две автомашины", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших нет, проведена эвакуация более 50 человек. Обстоятельства пожара выясняются.