Суд арестовал второго участника перестрелки в "Москва-сити"

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Пресненский суд Москвы санкционировал арест Эльдара Хамидова — второго участника перестрелки в "Москва-сити", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить — избрать в отношении Хамидова меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласила решение судья.

Таким образом, она удовлетворила ходатайство следователя, который отметил, что Хамидов обвиняется в тяжком преступлении, квалификацию которого он намерен в ближайшее время ужесточить, — один из раненых в перестрелке скончался в больнице. Он также отметил, что толком не установил личность обвиняемого и место его жительства. Следователь рассказал, что Хамидов раньше был судим — за незаконный оборот наркотиков Кущевским судом Краснодарского края.

Сам обвиняемый рассказал, что прописан в Кизляре, а в Москву приезжал учиться в спортивном университете, тренироваться и выступать на турнирах. "Паспорт и телефон я потерял, пока был без сознания", — пояснил он проблемы с проверкой его личности, о которых говорил следователь. Родственники были готовы внести за его освобождение 5 миллионов рублей.

Ранее в среду Пресненский суд Москвы арестовал до 18 января 2018 года руководителя спортивного клуба Магомеда Исмаилова — другого участника перестрелки в "Москва-сити", обвиняемого по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство").

Драка со стрельбой произошла поздно вечером в пятницу на территории "Москва-сити" после перепалки в ресторане Crystal Ballroom в башне "Око". Пострадали шесть охранников, в том числе два сотрудника ФГУП "Охрана" Росгвардии. Один из пострадавших, как пояснил следователь в суде, позже скончался в больнице. Нападавшие скрылись с места преступления. По факту перестрелки возбуждено дело о покушении на убийство двух и более лиц, хулиганстве и незаконном обороте оружия. Сообщалось о задержании шестерых человек, предположительно, причастных к инциденту.