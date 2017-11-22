В Москве в цветочном магазине нашли автомат Калашникова

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Автомат Калашникова в чехле нашли в цветочном магазине в Москве, его отправили на экспертизу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"На проспекте 60-летия Октября в цветочном магазине обнаружен автомат Калашникова в чехле. Автомат изъят сотрудниками полиции для экспертизы", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт обнаружения предмета, конструктивно схожего с автоматическим оружием.

"Сегодня в одном из магазинов на проспекте 60-летия Октября в одном из магазинов, по предварительной информации, при проведении ремонтных работ обнаружен предмет, похожий на автоматическое оружие. Предмет отправлен на экспертизу. Проводится проверка", — сказал дежурный офицер.