МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Экс-председатель Федерального государственного бюджетного научно-исследовательского учреждения "Совет по изучению производительных сил" (ФГБНИУ "СОПС"), находящегося в ведении Минэкономразвития РФ, Александр Шнайдер стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Как пояснил источник, дело было возбуждено 16 ноября сотрудниками Следственного комитета. Установлено, что Шнайдер, назначенный в 2015 году на должность в ФГБНИУ "СОПС" приказом тогда возглавлявшего Минэкономразвития, а ныне фигуранта дела о взятке в 2 миллиона долларов Алексея Улюкаева, примерно в ноябре 2015 года заключил 99 контрактов по оказанию услуг экспертных заключений по инвестиционным проектам в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономические развитие республики Крым и города Севастополя до 2020 года".

"Следствие подозревает Шнайдера в заключении договоров в обход процедур закупки в соответствии с 44-ФЗ, а также без установленных требованиями закона оснований, что привело к необоснованному расходованию бюджетных денежных средств государственного учреждения в сумме более 3 миллионов рублей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства). Решение о возбуждении уголовного дела признанно прокуратурой обоснованным, сообщил источник.

РИА Новости пока не располагает официальным подтверждением этой информации.