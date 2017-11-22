Заседание по делу полковника Захарченко продолжится в пятницу

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Никулинский суд Москвы 24 ноября продолжит прения по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества семьи и близких полковника МВД Дмитрия Захарченко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"В суд поступил лист нетрудоспособности Максимилиана Бурова. В связи с чем объявляю перерыв до пятницы, до 10 часов утра", — сказала судья.

Во вторник адвокат Максимилиан Буров, представляющий интересы Ирины Петрушиной, которую прокурор называл сожительницей полковника Захарченко, в ходе заседания потерял сознание. Его в больницу увезла "скорая", где ему предложили госпитализацию в эндокринологическое отделение, но адвокат от госпитализации отказался, следует из оглашенной в суде выписки из больницы.

Полковник Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.

В настоящее время в Никулинском суде Москвы проходит процесс по изъятию в доход государства незаконно нажитого, как считает прокуратура, имущества Захарченко и его близких. Общая стоимость квартир, машин и других активов — около 9 миллиардов рублей.