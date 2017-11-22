Исмаилов не просил политического убежища во Франции, заявил адвокат

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Бывший владелец закрытого в Москве Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, обвиняемый в организации двух убийств, не просил политического убежища во Франции, сообщила РИА Новости его адвокат Марина Русакова.

"Нет, он не просил политического убежища. Информация, которая дается в СМИ про моего подзащитного, не подтверждается. Не подтвердилась и эта", — сказала Русакова.

Адвокат не стала уточнять, в какой стране находится сейчас Исмаилов.

Исмаилов был объявлен в международный розыск по делу об организации двух убийств, сообщила РИА Новости в начале прошлой недели пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева. Суд ранее заочно выдал санкцию на его арест. В минувшую среду Мосгорсуд подтвердил заочный арест Исмаилова.

В рамках этого же дела ранее были арестованы братья Тельмана Исмаилова Вагиф и Рафик Исмаиловы. Четвертым фигурантом дела является Мехман Керимов. Им вменяется два убийства: расстрел владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино-Моторс" Юрия Брилева в мае 2016 года на Новорижском шоссе.

Обвинения предъявлены по статьям "Незаконный оборот оружия" и "Убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом группой лиц".