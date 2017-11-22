Мосгорсуд оставил восьмилетний срок для экс-главы ФСИН Реймера

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд в среду подтвердил восьмилетний срок заключения для экс-главы ФСИН Александра Реймера за аферу с электронными браслетами, но отменил штраф, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Защита в жалобе настаивала на полном оправдании.

"Суд оставил в силе сроки наказания, но убрал штрафы всем подсудимым", — сказал РИА Новости адвокат Владимир Жеребенков.

Он пояснил, что и дальше будет обжаловать приговор. "Приговор несправедлив, хищение не доказано. Мы пойдем в Верховный суд", — сказал он.

Ранее Замоскворецкий суд приговорил Реймера к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей. Его бывшему заместителю Николаю Криволапову суд назначил пять лет и восемь месяцев колонии со штрафом в 600 тысяч рублей, а экс-директора ведомственного ФГУПа Виктора Определенова отправил в колонию на шесть лет и обязал заплатить 700 тысяч рублей штрафа.

Украдено было 1,23 миллиарда рублей.